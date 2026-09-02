Defiende secretario en Veracruz a sobrinos de AMLO

Luego que Arturo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fuera increpado con “fuera Morena” en un restaurante de Veracruz, se descubrió que tres de sus hijos se encuentran en la nómina oficial del estado, lo que ha generado duras críticas a la Cuarta Transformación.

Tras recibir los gritos en contra de Morena en un restaurante del municipio de Coatepec, el hermano de AMLO rechazó a los comensales que se haya beneficiado de la Cuarta Transformación; sin embargo, en redes sociales se evidenció que tres de sus hijos trabajan en el Colegio Veracruz, una institución educativa pública; en los Servicios de Salud; y en la Secretaría de Gobierno.

Y es que la hija del hermano del expresidente, Erandi Isabel López Herrería, es actual rectora del Colegio de Veracruz, cargo en el que fue nombrada en 2025 y actualmente gana un salario mensual neto de 106 mil 433 pesos con 37 centavos, un monto mayor de 21 mil 683 pesos al salario establecido por tabulador de la gobernadora Rocío Nahle García.

En tanto, otra de sus hijas identificada como Tarheni Andrea López Herrería es subdirectora de Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de los Servicios de Salud de Veracruz con un salario neto de 33 mil pesos.

Y su hijo Pedro Arturo López Herrería cobra como asesor de la Secretaría de Gobierno un salario mensual de tan sólo seis mil 500 pesos.

Ante ello y la avalancha de críticas, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, salió en defensa de los tres hijos del hermano del expresidente al calificarlos como “gente que trabaja todos los días, que tiene profesionalismo”.

El expriista recordó que en el pasado se pagaba a “aviadores y amiguitas” sin hacer nada, pero ahora, insistió, se trata de gente que trabaja y son muy profesionales.

“Qué lamentable es que cuando se dedicaban los gobiernos a tener amigas aviadoras y aviadores y amiguitas que les pagaban sin hacer nada, ahora hay gente que trabaja todos los días, que tiene profesionalismo”, dijo.

Entrevistado durante la guardia de honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, expuso que es conocido que tanto Arturo López Obrador y Andrés Manuel López Obrador tienen una historia de confrontación.