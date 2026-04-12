Defiende Sheinbaum fin de pensiones doradas en México

En el marco de la entrada en vigor de la reforma constitucional que elimina las llamadas “pensiones doradas” a exfuncionarios de alto nivel, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que seguirá gobernando al pueblo de México “pese a quien le pese”.

Fin de pensiones millonarias

Durante un evento del programa Vivienda para el Bienestar, la mandataria destacó que con esta reforma se pone fin a esquemas de retiro que permitían a exservidores públicos recibir ingresos mensuales de hasta un millón de pesos, provenientes de dependencias como la extinta Luz y Fuerza del Centro, la CFE o Pemex.

“Imagínense que había personas jubiladas que se llevaban hasta un millón de pesos mensuales. Pues ya no, le bajamos a todos esos a la mitad de lo que gana la presidenta de la República, y eso ya está en la Constitución”, subrayó.

Principio de austeridad

Sheinbaum insistió en que esta medida responde al principio de austeridad republicana y a la premisa de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, lo que —dijo— permitirá liberar recursos para programas sociales.

En ese sentido, la presidenta celebró también la condonación de créditos impagables para cinco millones de familias en el país, al considerar que muchas de esas deudas ya habían sido cubiertas en términos reales.

“Ya se les quitó esa angustia (…) es justo que se les quitaran las deudas, porque ya habían pagado lo suficiente”, expresó en compañía de derechohabientes y funcionarios entre ellos la gobernadora de Morelos, Margarita Saravia.

Asimismo, adelantó que su administración mantiene el compromiso de construir un millón 800 mil viviendas, como parte de una nueva política habitacional orientada a garantizar el acceso a la vivienda digna.

Lanza críticas a administraciones pasadas

En su mensaje, Sheinbaum contrastó las políticas actuales con las de administraciones pasadas, a las que acusó de favorecer a las élites económicas. Recordó episodios como el rescate bancario del Fobaproa, el cual —señaló— convirtió deudas privadas en públicas a costa de los contribuyentes.

La mandataria también criticó los rescates carreteros y las privatizaciones de décadas anteriores, al argumentar que estos esquemas beneficiaron a grandes empresas mientras se trasladaban los costos a la ciudadanía.

Al hacer un recuento histórico, mencionó gobiernos desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón, pasando por Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, a quienes responsabilizó de políticas que, dijo, profundizaron la desigualdad.

Critica a Fox

En particular, lanzó críticas contra la administración de Vicente Fox, al señalar que “acabaron siendo puros negocios” para los hijos de Marta Sahagún.

Finalmente, Sheinbaum reafirmó que su gobierno mantendrá su enfoque social: “Así vamos a seguir gobernando. Pésele a quien le pese, vamos a seguir gobernando para el pueblo de México, porque a nosotros nos eligió el pueblo de México”, concluyó.