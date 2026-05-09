Defiende Sheinbaum labor de consulados mexicanos

Al manifestar que “es absolutamente falso”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los consulados mexicanos en Estados Unidos hagan política en contra del gobierno estadounidense, sino que se dedican a protegen a los paisanos.

La jefa del Ejecutivo federal aseguró que los consulados mexicanos en el país vecinos son respetuosos de la política en los Estados Unidos, y afirmó que la red consular mexicana en la Unión Americana se dedican a defender a los paisanos ante redadas o en el trámite de documentos.

Esto, luego que el jueves, la cadena CBS News asegurara que el Departamento estadounidense de Estado está iniciando una revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en Estados Unidos. Según el medio, la medida podría llevar al secretario de Estado, Marco Rubio, a considerar la posibilidad de ordenar el cierre de algunas oficinas diplomáticas.

En conferencia de prensa, la mandataria federal aseguró que su gobierno no tiene información sobre esta supuesta revisión a los consulados mexicanos por parte de autoridades estadounidenses como reportó CBS News.

Destaca relación con EUA a través de los mexicanos

En el marco de las acusaciones contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, la presidenta declaró que la relación entre México y Estados Unidos es muy importante a través de los mexicanos y las mexicanas en territorio estadounidense.

Reiteró que las personas mexicanas en Estados Unidos son héroes y heroínas porque “quisieron ir a buscar una mejor vida”.

“La buena relación entre ambas naciones se basa en los mexicanos que viven desde hace muchas generaciones”, dijo.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que aquellos que van a Estados Unidos a hablar en contra del gobierno mexicano no tienen ningún futuro en México ni en el país vecino.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que hay algunos grupos en Estados Unidos y en México que buscan que haya una mala relación entre ambos países, pero, afirmó, que “también se van a quedar con las ganas”.

Destacó que el gobierno de Donald Trump reconozca la importancia de evitar el tráfico de armas de la Unión Americana a México para no fortalecer a los grupos delincuentes en nuestro país.

Destaca fortaleza de la economía mexicana

Más adelante, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó la fortaleza de la economía mexicana a través de cinco datos positivos:

22 millones 748 mil 603 empleos afiliados al IMSS, la cifra más alta para un mes de abril y la tercera más alta para cualquier mes desde que se tiene registro.

Datos

Récord en venta de autos ligeros en primer cuatrimestre del año con 500 mil 512 vehículos ligeros vendidos.

Monto histórico en remesas: en marzo se recibieron cinco mil 394 millones de dólares en remesas, lo que representa el mayor crecimiento desde noviembre de 2024.

Reducción de la inflación: en abril registró 4.45 por ciento, lo que representa una disminución luego de tres meses al alza.

Disminución en la tasa de interés, ya que el Banco de México la recortó a 6.5 por ciento, lo que incentiva las inversiones.

“Hay muy buenas noticias de abril. Son muy, muy buenos datos”, señaló Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina.