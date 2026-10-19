Defiende su tienda durante protestas

Luego de los disturbios y saqueos a tiendas comerciales registrados durante la nueva jornada de protestas masivas en diferentes ciudades de Francia, como París o Marsella, diversas escenas se viralizaron en distintas plataformas digitales.

En medio de diferentes videos en redes, una peculiar grabación llamó la atención de los internautas en redes sociales. El video muestra al dueño de una tienda protegiendo con desesperación su tienda de Micromania de los saqueos y ataques de un grupo de “vándalos”. Estas tiendas son especialistas en la venta de videojuegos, consolas, accesorios y productos de cultura pop.

Según se ve en el video, el hombre sale para alejarlos de su local; sin embargo, al darse la vuelta y querer ingresar nuevamente, uno de los encapuchados lo patea por la espalda, haciendo que terminara de rodillas

Al reincorporarse, el identificado como Pierre, despeja el cabello de su cara y se coloca nuevamente sus anteojos, para posteriormente quedarse con una postura firme en la entrada del negocio.

Es en ese momento cuando diversos usuarios señalaron el paralelismo visual creado en el encuadre, en el que la silueta del hombre se alineó exactamente debajo de un gran póster de Goku pegado en su vitrina.

Fue así que diversos internautas en redes comenzaron a compartir la escena, en medio de una ola de memes que comenzaba a crecer.