Defiende Trump políticas contra los migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció ante el Congreso su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato.

El mensaje se extendió por casi dos horas -una hora 49 minutos- superando uno del exmandatario demócrata Bill Clinton y convirtiéndose en el más largo en la historia del país.

En su discurso, Trump arremetió contra la oposición demócrata, defendió sus políticas contra los migrantes indocumentados, reafirmó su agenda conservadora -sobre todo con sus invitados especiales- y presumió un escenario económico optimista.

En política exterior, lanzó una advertencia a Irán.

“Nuestra nación está de vuelta más grande, rica y más fuerte que antes”, declaró el presidente Trump al iniciar su discurso.

“Nuestra frontera hoy es segura. La inflación está cayendo. Los ingresos están subiendo rápidamente, y nuestros enemigos están asustados. EE. UU. es respetada de nuevo, quizá como nunca antes”.

“El flujo del fentanilo ha caído 56 por ciento en un año, y el año pasado la tasa de asesinatos tuvo la mayor caída desde 1900. El número más bajo en la historia”.

En su discurso, el republicano aseguró que EUA ha recibido más de 80 millones de barriles de crudo venezolano.

Arremete contra fallo de la Corte

En cuanto a los aranceles, el presidente republicano los defendió y volvió a lamentar el “desafortunado fallo” de la Suprema Corte de la semana pasada.

“Todo estaba funcionando muy bien, los países que nos habían robado por décadas ahora nos pagan cientos de miles de dólares”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que los países quieren mantener los acuerdos con Estados Unidos, pues saben que un nuevo acuerdo les perjudicaría.

Trump aseguró que los aranceles sustituirán los impuestos que afectan a los estadounidenses.

Contra migrantes e indocumentados

El presidente Trump llamó al Congreso a aprobar una ley para prohibir que los estados concedan licencias de conducir a migrantes indocumentados.

Aseguró que están deportando a los migrantes en números récord y lo más rápido posible.

Añadió que si los demócratas son elegidos de nuevo “abrirán las fronteras de EE. UU.”.

Los demócratas, dijo, han cortado todo el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. “Han cerrado la agencia responsable de proteger a los estadounidenses de terroristas”, acusó.

El republicano se pronunció en contra de las ciudades y estados santuario que, dijo, bloquean la deportación de “migrantes peligrosos”.

Exigió también que se pida identificación para votar.

“No permitiré a Irán tener un arma nuclear”

Al hablar de política exterior, el mandatario estadounidense dijo respecto a Irán que siempre va a preferir la diplomacia, pero que no permitirá a la República Islámica tener un arma nuclear.

“No hemos escuchado las palabras: ‘Nunca tendremos un arma nuclear’”, expuso el presidente en aparente referencia de que un ataque contra ese país aún está sobre la mesa.

Asimismo, dijo que los iraníes están construyendo misiles que podrían golpear a Estados Unidos.

Según Trump, Irán mató a 32 mil manifestantes en las históricas protestas que se registraron en el país hace unos meses.

En cuanto a la guerra en Ucrania, aseguró que siguen trabajando para ponerle fin.

“Unos 25 mil soldados mueren cada mes en Ucrania”, aseveró.

“Esa guerra no hubiera ocurrido si yo hubiera sido presidente”.