Defienden avances de 4T en educación y derechos laborales

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que con los gobiernos de la cuarta transformación el magisterio nacional ha recuperado derechos laborales, dignidad y poder adquisitivo, tras un periodo que, afirmó, estuvo marcado por la confrontación, la persecución administrativa y la falta de reconocimiento hacia los maestros del país.

A través de un comunicado conjunto, el titular de la SEP sostuvo que actualmente existe una relación basada en el respeto y el diálogo con el sector educativo, bajo la convicción de que la educación pública constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo nacional.

Modificaciones

Destacó que uno de los principales cambios ha sido la recuperación salarial de los trabajadores de la educación. Señaló que durante más de 36 años los docentes vieron deteriorarse progresivamente su poder adquisitivo, situación que comenzó a revertirse a partir de 2018 con una política sostenida de incrementos salariales.

Indicó que esta estrategia se fortaleció con la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de autorizar un aumento salarial de 10 % en 2025 y de 9 % en 2026 para el magisterio nacional, con el objetivo de continuar la recuperación del ingreso de las y los trabajadores de la educación.

Delgado resaltó también la emisión, en 2025, del Decreto de Movilidad Laboral, mediante el cual se modificaron los mecanismos para el cambio de centro de trabajo, privilegiando criterios de transparencia, antigüedad y años de servicio.

Asimismo, recordó que los gobiernos de la transformación impulsaron uno de los procesos de regularización laboral más amplios en la historia de la educación pública del país.