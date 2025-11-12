Defienden empatar elección de 2027 con revocación de mandato

Senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano acusaron al bloque oficialista de buscar “un traje a la medida” para favorecer a sus candidatos, con la propuesta para empatar la elección federal intermedia de 2027 con la revocación de mandato.

En respuesta, legisladores de Morena argumentaron que lo que se busca es eficientar el uso de recursos públicos.

Estrategia

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, acusó al gobierno y a su bancada de intentar modificar la fecha “por miedo al desgaste político y a la inseguridad que se vive en el país”.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, advirtió que la propuesta representa “el último clavo en el ataúd de la democracia”, al considerar que pretende utilizar la figura de Sheinbaum para fortalecer a Morena rumbo a los comicios de ese año.

La vicepresidenta del Senado, Verónica Camino Farjat, de Morena, defendió la posibilidad de realizar el ejercicio de revocación el mismo día de las elecciones federales, al considerar que sería “una medida lógica” desde el punto de vista de eficiencia y participación ciudadana.

Postura

Respecto a los señalamientos de la oposición sobre un presunto intento de “jalar votos” hacia Morena, respondió:

“El pueblo no es tonto. La gente puede distinguir entre quienes lo están haciendo bien o mal, dentro o fuera del mismo partido. Nuestro compromiso es con la responsabilidad y los valores de Morena”.