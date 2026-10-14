Defienden intercambio de detenido por agentes

El intercambio de un detenido por tres agentes ministeriales capturados y torturados por integrantes de la célula criminal “Pueblos Unidos” en el municipio de Totolapan, fue una determinación institucional, dijo el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar.

Luis Flores Barrios, titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (Fidai), precisó que la incursión al municipio de Totolapan inició con la entrega de un bien inmueble, cuyo acto se ejecutó con éxito.

Durante la práctica judicial, dijo Flores, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) instaló un cercó para la entrega del bien inmueble y fue informado sobre la presencia de José David “El Güero del Gym”, un presunto generador de violencia, a quien detuvieron al término del acto protocolario.

Al rededor de las 16:00 horas del lunes recibieron el reporte sobre el secuestro de sus tres compañeros.

Para ese momento la Fiscalía, conforme a los protocolos de acción antisecuestros, designó un negociador para saber la exigencia de la otra parte y lograr la libertad de los agentes ministeriales.

Pasadas las 19:30 horas, la delincuencia entregó en un vehículo a uno de los agentes con una herida de bala, los otros dos fueron intercambiados en el arco de Santa Bárbara, en Totolapan, a cambio del detenido.