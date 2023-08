Defienden nuevos libros de textos

El director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, criticó que los medios informativos hayan ocupado este martes 11 primeras planas para referirse a los nuevos libros de texto gratuitos y dijo que daría la vida para reivindicar a los maestros.

“El tema del libro de texto ocupó el martes 11 primeras planas, amenazaron con nueve años de prisión.

“Por la NEM, por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy nueve años, doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado ¡Me encontrarán trabajando!”, escribió en su cuenta de X.

Desde hace varios días el funcionario federal se ha mantenido activo en esa red social para defender los nuevos libros de texto gratuitos, que se entregarán a estudiantes de educación básica en agosto próximo.

Muestra páginas de LDTG antiguos con historia del PRI

Ante la polémica desatada, el subsecretario compartió “hojas interesantes de los libros de texto de la Vieja Escuela Mexicana”.

“Aquí una de sus editoriales preferidas y la manera cómo abordaban ‘las bases del crecimiento económico’”, escribió Arriaga Navarro.

En las páginas que mostró Arriaga se observan los logos de la historia del PRI, desde que fue PNR, en un libro de tercero de secundaria. En la página, se le pide a los alumnos que ordenen “los logotipos de los partidos políticos con base en su cronología”.

Se lanza contra FCH, Claudio X. González y Anaya

El encargado de los nuevos libros de texto de la SEP criticó al ex presidente Felipe Calderón, al panista Ricardo Anaya y al empresario Claudio X. González de añorar los libros de la “Vieja Escuela Mexicana”.

Previo a este mensaje, el director de Materiales Educativos respondió a un mensaje contra los expertos en educación, quienes dijo que “están listos para arrodillarse ante empresarios”.

“Un virus comunista”

Por lo anterior, el presentador de noticias, Javier Alatorre, calificó a los libros de texto como un “virus comunista, su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México”.

A diferencia de lo que otras voces opinan sobre los contenidos de los nuevos Libros, el conductor de Televisa, Genaro Lozano, alabó a estos.

Tras el cuestionamiento, el conductor recibió todo tipo de respuestas, desde quien estuvo de acuerdo con él hasta los que sacaron imágenes religiosas.