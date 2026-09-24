Defienden participación en Grupo Núcleo LGBT+ de ONU

Ante señalamientos de estar en “el punto más bajo de la diplomacia mexicana” por su participación en el Grupo Núcleo LGBTI de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller Roberto Velasco Álvarez respondió a los críticos que calificó de “retrógrados”, señalando que la aceptación de la diversidad es parte central de todo diálogo sobre derechos humanos.

En redes sociales, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que el lunes pasado participó en este grupo de trabajo, en el cual México copreside junto a Noruega.

“Nos acompañaron otros 25 países, órganos de la propia ONU y representantes de la sociedad civil global. En ese marco, reiteré principios que son parte de nuestra Constitución y marco legal, así como de la Carta de Naciones Unidas”, indicó Velasco Álvarez.

El canciller refrendó su defensa en valores como la libertad y el respeto, la no discriminación, la igualdad y la dignidad de todas las personas, hecho que definió como “algo normal en la comunidad internacional y en una democracia”.

Además, recordó que México todavía no ha emitido ningún pronunciamiento desde la tribuna del Debate General de la Asamblea General de Naciones Unidas, debido a que tiene programada su participación el próximo viernes 25 de septiembre por la tarde.

Cabe resaltar que apenas ayer, el presidente estadounidense Donald Trump, afirmó en su discurso en la Asamblea General que México es “el epicentro de la violencia de los cárteles”, en un aforo donde se encontraba presente el canciller Velasco junto a la delegación nacional.