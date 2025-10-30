Defienden permanencia de OPLEs ante nueva Reforma

Consejeros locales señalaron la importancia de que sigan operando los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) ante la próxima reforma electoral, ya que eliminarlos implicaría un aumento de recursos materiales y humanos para el Instituto Nacional Electoral (INE).

Como parte de las reuniones para escuchar a distintos sectores sobre la próxima reforma electoral, autoridades del INE dialogaron el miércoles con la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica A.C.

El coordinador regional de la red y consejero del OPL de Hidalgo, Uziel García, advirtió que con la desaparición de estos organismos los recursos del INE tendrían que aumentar, contrario a lo que se busca que es reducir costos.

“¿Se tendrían ahorros si desaparecen los OPLE y el INE organiza las elecciones locales? Uno de los argumentos, aunque falaces, de las propuestas de reforma para la desaparición de los OPLE, es el relativo a que se tendrían ahorros si la organización de las elecciones locales pasa a manos del INE”, expuso.

No obstante, como lo han apuntado distintos especialistas, exconsejeros presidentes de este Instituto y la propia presidenta Taddei, si los OPLE desaparecieran y las elecciones locales quedaran en manos del INE, ésta tendría necesariamente que incrementar sus recursos humanos”, subrayó.