Defienden reforma aduanal de CSP ante legisladores

El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Héctor Alonso Romero Gutiérrez, defendió ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma en materia aduanal propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En una mesa de trabajo, el funcionario advirtió que el ingreso de mercancías subvaluadas genera un daño irreversible a los productores nacionales, que se traduce en pérdida de empleos y cierre de plantas.

“Actualmente se establece que el valor declarado debe de ser inferior en 50 % o más al valor de la transacción de mercancías idénticas o similares, esto para llevar a cabo el embargo precautorio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que actualmente si la evaluación es del 49 %, aduanas no puede llevar a cabo un embargo precautorio y la mercancía ingresa al territorio nacional. Se puede después hacer todo lo que se tiene que hacer para verificar si el valor fue correcto o no, pero la mercancía ya ingresó a territorio nacional y genera daños a la industria que no pueden ser remediados”, declaró.

Romero Gutiérrez detalló que las aduanas registran un promedio de 1.9 millones de operaciones al mes, de las cuales, 50 % son exportaciones y 50 % son importaciones. Puntualizó que a pesar de que México cuenta con 50 aduanas, el 96 % de la actividad comercial se concentra en solo 17 de ellas.

Modificar reglas de comprobación

Señaló que el objetivo de la reforma, es modificar las reglas de comprobación para combatir el fraude comercial, entre las que destaca establecer que si el valor declarado de una mercancía es inferior en un 50 % o más al valor de transacción de productos idénticos o similares, se procederá de inmediato al embargo precautorio.

De igual manera, la reforma busca que las facultades de comprobación se inicien de oficio y sin discrecionalidad ante estas anomalías, así como la restricción de garantías, ya que hoy en día los importadores puedan liberar mercancía subvaluada mediante el pago de una garantía.