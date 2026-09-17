Define Morena coordinadores en tres estados

De cara a las elecciones de 2027, Morena designó coordinadores en Quintana Roo, Zacatecas y Baja California. En el cuarto día de nombramientos, el partido llegó a 10 entidades que arrancarán los trabajos rumbo al Proceso Electoral 2026-2027, faltando solo siete estados para definir a los eventualmente candidatos.

Quintana Roo

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, mencionó a Eugenio Gino Segura como su coordinador en Quintana Roo.

En su discurso, Hernández Mora destacó que se aplicaron las encuestas correspondientes y se tomó en cuenta el perfil más limpio para designar al senador con licencia. Por su parte, Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, dijo que fue “una decisión del pueblo de Quintana Roo”.

Zacatecas

En el nombramiento de Verónica Díaz Robles como coordinadora para la Transformación en Zacatecas, simpatizantes de José Narro Céspedes gritaron “¡fraude!” y “¡fuera el monrealismo!”.

Montiel Reyes tuvo que llamar a guardar el orden entre los simpatizantes encontrados en el salón. “Le pido, compañero José Narro, si nos apoya pidiéndole a sus compañeros que guardemos la institucionalidad en este espacio”, dijo.

En el nombramiento de Díaz Robles no estuvieron presentes los aspirantes que se inscribieron por parte del Partido Verde (PVEM), Carlos Puente, y del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos.

Por parte del Partido del Trabajo (PT) tampoco hubo representantes en el evento.

Por parte del PVEM, el coordinador de alianzas, Arturo Escobar, reconoció el esfuerzo que su compañero Carlos Puente ha hecho en Zacatecas y aclaró que éste no asistió al evento porque estaba siendo operado de un pulmón.

Ausente también estuvo Ulises Mejía Haro, quien aparecía como puntero en varias encuestas locales. Posteriormente, en conferencia de prensa, Montiel Reyes destacó que Verónica Díaz Robles sí ganó todas las encuestas que se realizaron.

“En Zacatecas ganó Verónica Díaz, tanto la encuesta de Morena como las cuatro encuestas espejo que se realizaron”.

Sobre la ausencia de los representantes del PT en el nombramiento zacatecano, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, aseguró que no sabía por qué no se habían hecho presentes, cuando participaron en todo el proceso.

Baja California

En el nombramiento de Julieta Ramírez Padilla como coordinadora de Morena en Baja California no hubo gritos de desacuerdo, aunque hubo mucha porra de otros aspirantes. Al final, todos cerraron filas con la seleccionada en el proceso interno.

Perdedores cierran filas con ganadores

En entrevistas al concluir cada ceremonia de nombramientos, los perfiles perdedores del proceso interno de Morena llamaron a respetar los resultados y admitieron que los números no les favorecieron.

Rafael Marín Mollinedo, aspirante en Quintana Roo, admitió que él quedó en tercer lugar y aseguró que sí respetará el proceso de su partido y no buscará aparecer en la boleta a gobernador en 2027.

“Sí, sí vi las encuestas y yo respeto a mi partido y estoy confiado, definitivamente, en sus procesos y en la encuesta que llevaron a cabo. No tengo ninguna objeción. Yo no tengo ningún problema en ese sentido”, dijo Mollinedo.

En su oportunidad, José Narro Céspedes también llamó a respetar el proceso interno.

Reconoció que no le favorecieron los resultados, pero dijo que solicitó una revisión a detalle de las mismas y que se llevará a cabo este 16 de septiembre. Sobre ello, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, dijo que sí se hará una revisión a detalle de los resultados obtenidos en Zacatecas, pero advirtió que en ningún estado con coordinador nombrado habrá segunda encuesta.

“De ningún estado que ya se haya nombrado coordinador se llevarán a cabo dobles encuestas. Lo que planteó el compañero José Narro fue revisar los estudios que se hicieron y eso se llevará a cabo el día de mañana”, detalló Montiel Reyes.

Sobre las diferencias que han tenido también los nombramientos en Guerrero y los estados que faltan por nombrar, Citlalli Hernández Mora dijo que en el partido caben todas las visiones, pero que “ser fundador no necesariamente significa ser intachable” y eso fue lo que se quiso procurar en este proceso.