Define SAT a quién auditará en 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la política que regirá en la aplicación de las auditorías durante el presente ejercicio fiscal 2026.

Lo anterior, aseguró, con el fin de establecer condiciones equitativas para las inversiones, brindar certidumbre jurídica y optimizar los recursos del sistema tributario mexicano.

Adelantó que para lograrlo dará a conocer próximamente el Plan Maestro 2026, que es su programa anual de fiscalización.

Según el organismo, se garantizará la misma aplicación y criterios en cualquier oficina del SAT del país respecto a procedimientos de fiscalización en partidas como descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia, importaciones, regulaciones no arancelarias, así como permisos, certificaciones y autorizaciones de comercio exterior.

También indicó que los tiempos de devolución para personas físicas se realizarán en promedio en cinco días y para empresas en 30 días. El plazo establecido en la ley es de 40 días hábiles.

Señaló que en caso de que se incumpla con el pago de impuestos, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente.