Definen cambios estructurales y de funcionarios

La mayoría legislativa en el Congreso de la Unión planea aprobar la reforma electoral a mediados de marzo, en el siguiente periodo ordinario de sesiones, y en junio empezar a realizar los cambios institucionales y de funcionarios, de acuerdo con la Hoja de Ruta presentada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa, detalló que en marzo y abril, o si es necesario en un periodo extraordinario en mayo y julio, se aprobarán reformas a leyes secundarias para alinearlas con la reforma electoral.

“Sería más o menos en el mes de marzo, mediados de marzo, para que nos dé tiempo para la reformas en materia secundaria, mandarla a los estados; recuerden que es constitucional, se requiere la aprobación del Permanente, es decir, de la mitad más uno, cuando menos, de los congresos locales en las entidades federativas; regresarlos, hacer el cómputo de constitucionalidad y empezar la reforma a nivel secundario en la ley electoral”, explicó.

El 4 de abril, la Cámara de Diputados deberá ratificar o nombrar a tres nuevos consejeros, “si acaso sigue el Consejo General del INE”, según el documento.

A partir de junio se realizarán los cambios institucionales conforme a la reforma electoral, lo que incluirá nombramientos de funcionarios y adecuación de estructuras y procedimientos.

En julio iniciará el diseño normativo y reglamentario del INE o del INEC, en caso de aprobarse la creación del nuevo órgano, y la expedición de reglamentos y lineamientos.

En septiembre, cuando inicie el proceso electoral 2027, la Cámara de Diputados deberá ajustar el Presupuesto de Egresos para el próximo año, a la reforma constitucional y las nuevas estructuras.

Finalmente, durante 2027, de forma gradual, la Cámara Baja nombrará a nuevos consejeros del Instituto electoral.