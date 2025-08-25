Deja 3 muertas incendio en centro de rehabilitación

Un incendio en un centro de rehabilitación femenil dejó el saldo de tres mujeres sin vida y cinco lesionadas, al poniente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Se informó que de las tres fallecidas, dos eran menores de edad de aproximadamente 14 años, mientras que otra rondaba los 36 años.

En los hechos también se reportó a una mujer desaparecida.

Mediante una ficha informativa, Protección Civil del Estado identificó a las lesionadas como Jocelyn, de 18 años; Ariana, de 34; y tres menores de edad.

Se especificó que unos jóvenes residentes de un centro de rehabilitación varonil ubicado en frente del inmueble donde se registró el incendio, se percataron del siniestro y acudieron a ayudar a las mujeres a salir de la casa.

Al sitio acudió el Cuerpo Bomberos de Nuevo León, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes intentaron reanimar a las tres mujeres.

Dos de ellas quedaron en la banqueta del anexo, mientras que otra fue trasladada a un hospital donde minutos después se reportó su muerte. Trascendió que el incendio pudo ser ocasionado por un cortocircuito.