Deja Marx Arriaga la SEP tras 100 horas atrincherado

Tras 100 horas atrincherado en la que era su oficinas, Marx Arriaga abandonó las oficinas de la SEP, luego de que representantes de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) le entregaron este martes la notificación de su despido como exdirector general de Materiales Educativos.

Atendió a reuniones

Este martes, el exfuncionario federal se dedicó a atender reuniones privadas, mientras trabajadores de la dependencia se dedicaron a vaciar su oficina, a la que llegó en febrero pasado.

Con cuadro de su tocayo, deja la oficina

Bajo los gritos de “¡No estás solo!” y “¡Fuera Mario (Delgado) de la SEP!”, Marx Arriaga abandonó sus oficinas y abordó el Metro en la estación Coyoacán.

Al salir de su oficina, ubicada en Av. Universidad 1200, llevaba en mano los cuadros que adornaban su espacio, uno de ellos del filósofo y economista Karl Marx.

Arriaga ocupo desde 2019 dichas oficinas cuando fue nombrado director de Materiales Educativos por Delfina Gómez Álvarez.

Arriaga niega malos tratos

Al abordar el metro Coyoacán, y en respuesta a la investigación de El Universal sobre presuntos moches y malos tratos del exfuncionario federal hacia sus subordinados, Arriaga negó los señalamientos y dijo que él no hizo “absolutamente nada”, mismas que calificó como “calumnias de los diarios conservadores”.

“No hubo nunca una solicitud de nada. Nos conocen miles de maestros en el país, trabajamos juntos a ellos y nunca se les solicitó nada”, dijo.