Deja un muerto ataque en secundaria

Dos jóvenes entraron armados con bombas molotov y machetes a la Secundaria 13 de Torreón, Coahuila, matando a una persona e hirieron al menos a otras tres.

Los hechos ocurrieron entre las 8:30 y 9 de la mañana, en la que dos jóvenes, conocidos como “Los cuates”, entraron a la secundaria para atentar contra la población escolar.

Alberto Rodríguez, prefecto de la institución educativa, indicó que entraron dos jóvenes encapuchados con machetes, bombas molotov y armas. Un evento, continuó, ocurrió en el baño de la escuela y un segundo en el salón de clases, donde presuntamente mataron al subdirector.

Vecinos del sector indicaron que fueron ellos los que detuvieron a los dos atacantes.

El Gabinete de Seguridad resaltó que colabora con las autoridades de la entidad para esclarecer los hechos ocurridos y contribuir al desarrollo de las investigaciones.

Estudiante narra ataque

“Primer aviso, vamos por todas las mujeres”, fue el grito que escuchó un joven de secundaria al momento de escuchar el estallido de los petardos que presuntamente utilizaron dos exalumnos de 18 años para atacar a académicos y estudiantes de la Secundaria 13 en el ejido La Unión, en el municipio de Torreón, Coahuila.

El testimonio del estudiante de segundo de secundaria refiere que estaban en el cambio de clase cuando escucharon el tronido de las bombas caseras.

“Salimos corriendo a encerrarnos en los salones y luego pusimos las sillas en las puertas para que no entraran”, narró.

Según el relato, los atacantes agarraron al profesor de español y “lo machetearon todo”.

También contó que pusieron las bancas en la puerta del salón para evitar que los agresores ingresaran.

Agresores

María Guadalupe Altamira, vecina del ejido, mencionó que al escuchar los estallidos mucha gente se dirigió a la secundaria y que fueron los mismos habitantes los que capturaron a los agresores.

“Los correteamos por estos pasillos. La gente les pegaba. Traían machetes, cuchillos y eran dos muchachitos, son de La Unión, de aquí mismo”, platicó la vecina.

Los agresores son dos hermanos cuates de 18 años, quienes, según vecinos, solían apedrear la escuela.

“La misma gente del rancho los sacamos de la escuela. Andaban bien rajados de las manos. Un niño perdió su manita, estaba tirada en el baño”, relató la ciudadana