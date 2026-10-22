Dejan cabeza humana frente a escuela

La ola de violencia que azota al estado de Tabasco no cesa y volvió a encender las alarmas, esto tras registrarse el hallazgo de una cabeza humana dentro de una nevera frente a las instalaciones del Instituto de Difusión Técnica (Idiftec) Plantel No. 4, en el municipio de Huimanguillo.

Junto a los restos, las autoridades aseguraron una cartulina que vincula directamente al occiso con la ejecución de dos jóvenes encontrados sin vida recientemente en la Sección 10 de Cárdenas.

El mensaje, adjudicado a un sujeto apodado “Calzón”, señalaba de manera explícita: “Soy Carlos Calzón, esto me pasó por chapulín y por ejecutar a jóvenes inocentes”, imputándole además la participación en el levantamiento de otras dos personas en el tramo carretero Cárdenas-Huimanguillo, cuyo paradero aún se desconoce.

Este hecho reafirma el imparable clima de inseguridad en la entidad, donde en lo que va del mes se contabiliza casi una decena de ejecutados y desmembrados en diversos municipios.

Los casos más recientes son el hallazgo de una cabeza humana este martes 20 de octubre en Gaviotas Sur, Villahermosa, y la localización de restos humanos el pasado domingo 18 en distintos puntos de Jalapa, Teapa y Nacajuca.