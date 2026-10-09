Dejará secuelas El Súper Niño más allá de lluvias

El fenómeno meteorológico de el Súper Niño provocará en diversas regiones de México sequías extremas y prolongadas, lluvias y tormentas más severas, así como olas de calor y huracanes más violentos, pero además dejará secuelas a largo plazo que deberán afrontar tanto la población como las autoridades, alertó el World Resources Institute, una organización internacional de investigación sin fines de lucro.

El director de Paisajes Forestales del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), José Iván Zúñiga, advirtió que los impactos de este fenómeno no son pasajeros, sino que se prolongan en el tiempo con sequías, incendios forestales, falta de agua y pérdida de cosechas.

Puede presentarse en lapsos de entre 12 y 17 años

El investigador universitario y especialista en medio ambiente, recordó que el Súper Niño puede presentarse en lapsos de tiempo de entre 12 y 17 años, por lo que se tienen registros de su presencia en 1982-1983, a finales de 1998 y en 2006.

En ese sentido, detalló que el fenómeno climático no ejercerá el mismo impacto en toda la República, pues se concentrará en la parte norte, noroeste y centro-occidental del país, aunque con afectaciones en estados del golfo de México.

Ante esos escenarios, consideró que la prevención y la adaptación a partir de información precisa se podrá enfrentar mejor los efectos dramáticos que la naturaleza puede generar en las poblaciones y naciones enteras.

Tomar previsiones

El también colaborador de Global Forest Watch sugirió a las poblaciones que habitan en las zonas norte, noreste y centro-occidental de México tomar diversas previsiones a corto y largo plazo.

Al ser cuestionado si el Súper Niño dejará huella del lado del golfo de México, el experto en temas de conservación dijo que no se tiene pronosticado efectos negativos tan severos.

Zúñiga afirmó que la mejor forma de afrontar este tipo de fenómenos es anticipándose con soluciones cuando el fenómeno se haga presente.