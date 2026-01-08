Dejó covid-19 un centenar de hospitalizaciones

Baja California Sur registró 111 hospitalizaciones por covid-19 y seis fallecimientos durante 2025, la mayor parte de pacientes que desarrollaron cuadros graves por falta de vacunación.

En el arranque de año, autoridades del Sector Salud en la entidad remarcaron la importancia de la vacunación, derivado del saldo en 2025, especialmente seis fallecimientos -tres hombres y tres mujeres- con edad promedio de 62 años, quienes no contaban con esquema de vacunación contra el virus.

Alfredo Ojeda Garmendia, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, declaró que estas cifras evidencian la importancia de la vacunación, especialmente entre personas adultas mayores y quienes viven con comorbilidades, al ser los grupos con mayor riesgo de presentar complicaciones asociadas al covid-19.

Indicó que las unidades médicas del sector público en la entidad disponen de vacunas contra el covid-19 para la atención de grupos prioritarios.