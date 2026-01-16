Delcy Rodríguez anuncia proyecto de reforma petrolera

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó ayer jueves un proyecto para reformar la ley de Hidrocarburos, a la vez que acusó a Estados Unidos de cercar las posibilidades del país suramericano de vender los productos de su industria petrolera en el exterior tras un “bloqueo naval” previo a la captura del mandatario Nicolás Maduro el 3 de enero por tropas estadounidenses.

En la rendición de la memoria y cuenta en nombre de Maduro, Rodríguez aseguró que hay un plan para este nuevo año, pese al “bloqueo naval”.

“Hemos traído el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de Hidrocarburos para incorporar los modelos productivos que están en la ley antibloqueo”, explicó Rodríguez.

La llamada ley antibloqueo es un instrumento legal de 2020 que permitió inversiones bajo un velo de hermetismo para sortear las sanciones que impuso Estados Unidos desde 2019.

La norma obliga a las empresas extranjeras a asociarse con la estatal Petróleos de Venezuela como accionistas minoritarios.

Inversiones

Rodríguez afirma que con esta reforma los flujos de inversiones podrán incorporarse a “nuevos campos, a campos donde nunca ha habido inversión y a campos donde no hay infraestructura”.

El Departamento de Energía de Estados Unidos publicó un plan para desarrollar la industria petrolera venezolana que contempla inversiones en su entramado eléctrico y la recuperación de infraestructuras.