Delcy Rodríguez asume presidencia de Venezuela

¿Qué viene ahora para Venezuela? Esa es la pregunta que resuena en todas las redes estadounidenses y en las cancillerías de medio mundo, mientras Maduro y su esposa terminaron en una prisión neoyorquina tras rechazar en diciembre una propuesta de exilio en Turquía.

Su vicepresidenta Delcy Rodríguez fue nombrada por la Corte Suprema venezolana como presidenta interina, pero ya fue amenazada por Donald Trump.

“Si no hace lo que es correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, le advirtió el magnate en una entrevista con The Atlantic.

Marco Rubio, “virrey de Venezuela”

Marco Rubio ocupó numerosos cargos durante la presidencia de Donald Trump, pero quizá haya adquirido el más exigente de todos: “Virrey de Venezuela”.

Rubio también está apostando su posible carrera a la Casa Blanca al éxito o al fracaso de este expediente.

Argentina y Perú cierran las fronteras a funcionarios de Maduro

Los gobiernos de Argentina y Perú emitieron órdenes de restricción para impedir el posible ingreso a sus países de personas vinculadas al gobierno venezolano de Nicolás Maduro que busquen refugio.

Papa pide garantizar la soberanía de Venezuela

El papa León XIV eligió cuidadosamente sus palabras, con la habitual precaución, pero su mensaje fue muy claro: en Venezuela es necesario “garantizar la soberanía del país” y “asegurar el Estado de derecho inscrito en la Constitución”.

Una especie de “alto” dirigido a su compatriota Donald Trump -no mencionado por el pontífice al igual que Nicolás Maduro- y, de todos modos, no es una bienvenida al ataque de Estados Unidos a Caracas, ordenado por el mismo Trump, para capturar al mandatario venezolano y a su esposa y acusarlos y procesarlos en Estados Unidos por narcotráfico y terrorismo.

León XIV dijo durante el Angelus que sigue “con el alma llena de preocupación” los desarrollos de la situación en Venezuela.

Acción ilegal e imprudente: Kamala Harris

La exvicepresidenta Kamala Harris afirmó sobre la incursión militar que “el hecho de que Nicolás Maduro sea un dictador brutal e ilegítimo no cambia el hecho de que esta acción fue ilegal e imprudente”.

“El pueblo estadounidense no quiere esto y está cansado de que le mientan. No se trata de drogas ni de democracia. Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de ejercer el papel de hombre fuerte en la región”, subrayó.

“Si le importara alguna de las dos cosas, no indultaría a un narcotraficante convicto ni marginaría a la legítima oposición venezolana mientras busca acuerdos con los allegados de Maduro”, concluyó.