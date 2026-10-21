Delgado: perfila SEP fortalecer la Nueva Escuela Mexicana

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que las experiencias y propuestas de 7 mil maestros de más de 5 mil escuelas del país servirán para orientar decisiones sobre la formación docente, los libros de texto, los materiales educativos, el funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares y las condiciones de los planteles, a tres años de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Al inaugurar el Foro Nacional de la Nueva Escuela Mexicana a 3 años: Recuperación, Diálogo y Construcción desde la Experiencia, el titular de la dependencia, Mario Delgado, aseguró que las aportaciones del magisterio serán tomadas en cuenta para fortalecer el modelo educativo vigente.

“Lo que escuchamos en estos foros nos compromete con ustedes. Lo que nos enseñaron orientará decisiones sobre la formación continua, el acompañamiento pedagógico, los libros de texto y materiales, el trabajo de los Consejos Técnicos Escolares y las condiciones de las escuelas. Si les pedimos que confíen en su capacidad para transformar la educación, nosotros tenemos que ganarnos su confianza, atentos a las voces y al pulso que ustedes nos señalan. Estos foros son constancia de ello”, expresó.

Delgado Carrillo sostuvo que las transformaciones educativas requieren tiempo, convicción y trabajo compartido entre maestros, estudiantes y autoridades.

Señaló que a tres años de su implementación, la Nueva Escuela Mexicana cuenta con experiencias que muestran nuevas formas de enseñanza.