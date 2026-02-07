Delincuencia organizada recluta a menores de edad

En Tabasco, la delincuencia organizada utiliza a menores de edad como carne de cañón para cometer distintos delitos, desde venta de drogas hasta homicidios, de tal suerte que a la fecha hay al menos 50 adolescentes de entre 15 y 17 años, que están siendo procesados, reveló el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

De acuerdo con las autoridades estatales, los grupos delictivos están buscando sumar a sus filas a menores de edad atrayéndolos incluso a través de las redes sociales.

A decir del magistrado presidente, Efraín Reséndez Bocanegra, en la actualidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene carpetas de investigación abiertas contra medio centenar de menores de edad que han sido detenidos con armas y drogas.

Prevención comienza en casa

“Se está combatiendo precisamente para evitar que esos números sigan aumento. En lo que llevamos del año pasado y este año debemos tener como 50 muchachos más o menos involucrados. Son adolescentes desde los 15, 16 y 17 años.

“Y lo peor de todo es que los utilizan como carne de cañón, los muchachos no son conscientes de que para ellos son desechables”, advirtió.

Y es que dijo, a medida que son detenidos los delincuentes, los grupos criminales buscan la forma de reemplazar a sus integrantes, fijando su mirada en los jóvenes.

En ese sentido, llamó a los padres de familia a estar pendientes de sus hijos, hablar con ellos y advertirles de los riesgos y las consecuencias de ingresar a los grupos delictivos.

“Si ven que a su hijo lo llegan a recoger en una camioneta muy ostentosa, que traen un celular de 20 o 30 mil pesos, eso no es normal. Hay que estar pendientes de sus hijos, porque el trabajo de la prevención del delito comienza en casa”, recordó.