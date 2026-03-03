Delinean diputados ruta de discusión de dictamen

El diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena), presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral, delineó la ruta de discusión y, en su caso, aprobación de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Detalló que planean emitir el dictamen en la tercera semana de marzo, para que la discuta el pleno; y, después, enviarla al Senado de la República para que la discuta en la cuarta semana de este mes; y en los primeros días de abril, se envíe a los Congresos Locales.

“Estamos hablando de que tendremos que cumplir, nosotros, esta tarea prácticamente hacia el 16 de marzo, para subir este dictamen hacia el 24 de marzo; darle paso, si es así que se confirma, a la cámara revisora en el Senado, en la última semana de marzo, para que ellos tengan los siguientes días, y las primeras semanas de abril esté circulando en los demás congresos locales”, comentó.

La presidenta Sheinbaum Pardo anunció en días pasados que enviará su iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados, por lo que Lobo Román consideró que en la sesión ordinaria de este martes se turnará a su comisión, y ahí iniciará el proceso legislativo.