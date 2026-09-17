Demanda Godoy defender la soberanía de México

Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, expresó que “un pueblo soberano no somete su libertad a agentes externos ni internos” al conmemorar el 216 Aniversario del Grito de Independencia de México con una ceremonia cívica de honores e izamiento de la Bandera Nacional.

En la explanada del Parque Nacional de Justicia, sede de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, la titular del Ministerio Público Federal afirmó que el país ha conocido distintas formas de intervención y disputa por sus decisiones soberanas, desde 1810 hasta 1821, en que se concretó la independencia nacional.

“Desde 1810 hasta 1821, en que la Independencia se consumó, México ha conocido a lo largo de su historia distintas formas de presión, intervención y disputa por sus decisiones soberanas. Esto es una muestra de que un pueblo soberano no somete su libertad a agentes externos ni internos”, sostuvo.