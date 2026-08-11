Demanda Hernández acoso tras ser fotografiada

Citlalli Hernández denunció haber sufrido acoso y clasismo luego de ser fotografiada mientras comía en Negroni, un restaurante ubicado en la Ciudad de México.

A través de una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena compartió una fotografía de una pareja que, según señaló, intentó tomarle imágenes sin su consentimiento mientras se encontraba comiendo.

La funcionaria decidió hablar del tema luego de que comenzaran a difundirse fotografías de ella e incluso el ticket de lo que consumió en el restaurante, por lo que quiso adelantarse a las posibles críticas y señaló directamente a “la derecha” al advertir que las imágenes podrían ser utilizadas en redes sociales para generar polémica.

Hernández defendió que una persona que ocupa un cargo público también puede utilizar su propio dinero para acudir a un restaurante, sin que esto contradiga el principio de austeridad.

Por último, sostuvo que si las personas que se encontraban en el restaurante querían una fotografía con ella, simplemente podían habérsela pedido directamente.