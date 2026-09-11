Demanda Somos parar reforma sobre doble nacionalidad

Somos llamó al Senado de la República a detener la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por la Cámara de Diputados, que establece la renuncia a la doble nacionalidad como condición para aspirar a la Presidencia de la República, una gubernatura o la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En un comunicado, la organización manifestó su “total rechazo” a la reforma al considerar que restringe el derecho a ser votado de millones de mexicanos que cuentan con doble nacionalidad, condición que, subrayó, en muchos casos adquirieron desde su nacimiento y no eligieron.

Sostuvo que la modificación representa un retroceso en materia de derechos políticos, igualdad y no discriminación, y mencionó que los artículos 1, 14 y 35 de la Constitución establecen los principios de igualdad, no discriminación, no retroactividad en perjuicio de las personas y el derecho de la ciudadanía a votar y ser votada.

Mantiene vínculos con el país

Recordó que en 1997 México reformó su Constitución para reconocer la doble nacionalidad ante la realidad de millones de mexicanos que viven fuera del territorio nacional, forman familias binacionales y mantienen vínculos con el país.

De acuerdo con Somos, millones de personas de origen mexicano viven fuera del territorio nacional, principalmente en Estados Unidos, y millones de ellas mantienen vínculos familiares, culturales, económicos y afectivos con México.

Argumentó que esas personas trabajan, envían remesas, invierten en sus comunidades y participan en la vida económica y social del país, por lo que rechazó que se les limite la posibilidad de participar plenamente en la vida política mexicana.