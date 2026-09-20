Demandan a rivales contra la IA

Una nueva demanda sostiene que Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google hicieron un acuerdo ilegal para ralentizar el ritmo de su respectivo desarrollo de la inteligencia artificial.

La demanda, que se presentó el viernes en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de California, argumenta que las principales empresas de IA violaron las leyes antimonopolio cuando acordaron coordinar esfuerzos para desacelerar.

La coordinación tuvo lugar en gran medida el 12 de septiembre, según sostiene la demanda, cuando el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, publicó un ensayo en el que instaba a una cooperación en toda la industria para desacelerar los avances y reforzar las medidas de seguridad. Ese mismo día, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; el director general de SpaceXAI, Elon Musk; y el cofundador y presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis, respondieron públicamente a las propuestas de Amodei y coincidieron con ellas.

Los demandantes sostienen que está claro que un acuerdo entre los principales rivales en IA para que su progreso “sea más lento de lo que la competencia produciría de otro modo tiene un efecto anticompetitivo sobre los consumidores”.