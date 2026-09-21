Democracia necesita contrapesos: académicos

Los partidos políticos se han distanciado de las demandas ciudadanas mientras mantienen su interés por alcanzar el poder, advirtió el coordinador de Humanidades de la UNAM, Miguel Armando López Leyva, quien señaló que su debilitamiento comenzó antes de la actual ola de autocratización.

“Están vacíos, se distancian de las demandas ciudadanas, por un lado y, por el otro, quieren el poder”, aseveró durante el ciclo “Conversaciones (críticas) por la democracia”, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.

López Leyva sostuvo que las transiciones de regímenes autoritarios o autocráticos hacia la democracia no se produjeron porque los gobernantes decidieran que era lo mejor para sus países, sino por “cálculos políticos, estrategias y apuestas al futuro”.

Explicó que la democracia requiere elecciones competitivas, limpias y justas, en las que la ciudadanía tenga posibilidades reales de elegir entre distintas opciones y cuente con garantías para ejercer libertades como las de expresión y asociación.

Motivo

En el encuentro, organizado a propósito del Día Internacional de la Democracia, llamó a recuperar la conversación pública y la discusión frente a la polarización, la desinformación y las noticias falsas. Consideró que la universidad debe contribuir a ese espacio mediante su capacidad crítica.

Por su parte, Francisco Valdés Ugalde, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, señaló que la democracia solo puede establecerse con igualdad política y libertad para el autogobierno.

El académico sostuvo que la élite más poderosa es la que gobierna y que, cuando acusa de elitista a la crítica, descalifica en lugar de responder a los argumentos. Cuestionó además la idea de que una mayoría tenga legitimidad para eliminar el equilibrio de poderes.

En la sesión, Flavia Freidenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, alertó sobre la reducción de los espacios de participación y crítica en distintos países.