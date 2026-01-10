Demócratas rechazan amenazas de Trump

Al menos unos 75 miembros demócratas del Congreso de los Estados Unidos enviaron una carta al secretario Marco Rubio para oponerse a las amenazas del presidente Donald Trump ante una posible intervención militar en México, sin el consentimiento de dicho país y bajo el argumento de “combatir a los cárteles de la droga”. También rechazaron el ataque en Venezuela donde fue detenido el presidente Nicolás Maduro.

La misiva, encabezada por los representantes Gregory Meeks, del Distrito de Nueva York, del de mayor rango del Comité de asuntos exteriores; Joaquín Castro, del Distrito de Texas, y Greg Stanton, Distrito de Arizona, detalla que dicha acción militar en territorio mexicano “tendría consecuencias desastrosas” dado que México es el principal socio comercial de EE. U.U. y “un aliado estratégico en materia de seguridad”.

“Escribimos para oponernos firmemente al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela y a las amenazas del presidente y funcionarios de la administración que aluden a acciones militares estadounidenses en México, sin el consentimiento de este país y sin la autorización del Congreso”, escriben.

Tal como expertos lo habían señalado con anterioridad, el presidente Trump intervino en territorio venezolano sin el permiso del Congreso y ahora, ha emitido comentarios que aluden a una eventual intervención en México para combatir a los cárteles mexicanos por tierra.

Congresistas destacan cooperación de México en materia de Seguridad

La carta de los congresistas estadounidenses reconoció que con la presidenta Claudia Sheinbaum “México ha incrementado drásticamente su cooperación con Estados Unidos” aunado a que dicha acción violaría la soberanía del país con quien, afirma, ha compartido “vínculos familiares y fronterizos de larga data”.

“Cualquier acción militar unilateral violaría la soberanía de México y empañaría la nueva era de cooperación que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha inaugurado”, se lee en el documento.

Los congresistas demócratas añadieron que “cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México sin el consentimiento de este país destruiría la confianza, debilitaría la cooperación con las autoridades mexicanas y dificultaría la eliminación de las drogas en las comunidades que representamos”.