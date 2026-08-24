Dengue baja 53 %; suman 20 casos confirmados

La Secretaría de Salud Federal señaló que Yucatán registra una reducción de 53 % en los casos confirmados de dengue en lo que va del 2026.

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica indicó que al cierre de la segunda semana de agosto se han confirmado 20 casos de dengue en la entidad, lo que representa un significativo descenso, pues en el mismo periodo de 2025 se contabilizaban 43.

El comportamiento de la enfermedad también coloca a Yucatán como la entidad con menos casos confirmados entre los tres estados de la Península, pues Campeche reporta 34 contagios y Quintana Roo 196.

Pese a la reducción, las autoridades mantienen las acciones de prevención y vigilancia debido a que las lluvias pueden generar nuevos sitios de reproducción del mosquito transmisor.

El Gobierno del Estado emprende acciones para reducir los posibles criaderos y prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

La Secretaría de Salud Estatal mantiene activa una campaña de fumigación y control de larvas.