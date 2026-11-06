Denuncia a Talleres Gráficos ante FGR

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció a Talleres Gráficos de México ante la Fiscalía General de la República (FGR) debido a posibles irregularidades por más de 60 millones de pesos, reveló la periodista Nayeli Roldán.

Durante el programa de radio “Así las cosas”, junto a Gabriela Warkentin, Roldán detalló que lo anterior ocurrió en junio pasado, después de que la Auditoría Superior detectó la entrega de 68 millones de pesos a una compañía sin alguna justificación.

“En 2024, mientras Talleres Gráficos de México era dirigido por Maribel Aguilera Cháirez, contrató a la empresa Conix Technologies mediante una adjudicación directa. En otras palabras, no hubo un concurso de por medio entre diferentes compañías, más bien eligió de forma directa a esa”, explicó.

Agregó el dinero fue a cambio de chips encapsulados para automóviles y motocicletas, tarjetas pvc con chip y lectores de tecnología móvil, los cuales, hasta diciembre de 2025, continuaban en el almacén de Conix Technologies por órdenes de Talleres Gráficos de México.

“Esta empresa no tenía contratos previos con el gobierno, que pudieran acreditar su experiencia, y aun así fue contratada”, explicó Roldán.

Recursos sin comprobar

Al final, dicho contrato acabó antes de lo previsto, sin motivo, pero con la entrega de 60 millones de pesos. Los 8 millones de pesos restantes están sin comprobar.

“Lo que determinó la Auditoría (Superior de la Federación) al revisar esta contratación es que no se proporcionó evidencia de los cálculos que Talleres Gráficos (de México) hizo para determinar que estos 60 millones de pesos realmente se los tenía que haber entregado a la empresa. Y, por lo tanto, se determinó un daño al erario”.

Además, Roldán informó que dicha dependencia a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) subcontrató a diferentes empresas para comprarles papel, insumos para impresión y cajas de cartón, destinados a la elección judicial, celebrada el 1° de junio de 2025. “Sin contrato s de por medio”, dijo.

Acerca de los 8 millones de pesos faltantes, Talleres Gráficos de México afirmó que los había dirigido al pago en sueldos y prestaciones a personal eventual, “pero no hay una sola comprobación de que esto realmente hubiera ocurrido”.