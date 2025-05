Denuncia alcaldesa violencia política

La presidenta municipal de Acapulco, Guerrero, Abelina López Rodríguez, aclaró que no busca evadir la transparencia en la rendición de cuentas, y acusó a la Auditoría Superior (ASE) del Estado de Guerrero de iniciar una persecución política en su contra, tras iniciar un procedimiento de revisión de recursos federales cuando no está facultada para ello.

"Yo quiero dejar claro, no estoy evadiendo la transparencia porque he escuchado comentarios de por qué Abelina no se deja auditar, por supuesto, que sea auditado lo que corresponde a la Auditoría del Estado, y lo que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación; lo que no puedo permitir es que trasgredan mis derechos, lo que no puedo permitir es que a esa mujer que viene de lucha, que inicié desde el año 82, que un proceso de todo aquel movimiento, desde el 88, lo que continua, el regreso del Estado, como si fuera el periodo más arbitrario de la historia. Eso es lo que yo no puedo permitir", informó.

Asimismo, explicó que constitucionalmente la ASE no tiene facultades para auditar recursos federales.