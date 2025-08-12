Denuncia “Alito” Moreno a Maduro ante la FGR

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presentó este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

En redes sociales, Moreno Cárdenas publicó el documento formal y afirmó que Maduro debe responder ante la justicia por sus supuestos vínculos con el crimen organizado y con cárteles mexicanos.

Además, señaló una presunta relación entre el mandatario venezolano y políticos del partido Morena, lo que, a su juicio, representa un grave riesgo para México.

“Los narcopolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero”, declaró el dirigente priista al hacer un llamado a combatir la influencia del crimen organizado en la política regional.