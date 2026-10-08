Denuncia amenazas lider del Partido Acción Nacional

Tras ser víctima de amenazas e intimidación, la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tabasco, Kathia Bolio Pinelo, formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra quien o quienes resulten responsables.

La lideresa partidista fue acompañada por diversos dirigentes de partidos de oposición como, Karla Rabelo, de Movimiento Ciudadano; Rafael Acosta León, del PRD; Miguel Barrueta, del PRI; Juan Enoc Ribón, de Somos; y Humberto de los Santos Bertruy, de la Asociación Unión Democrática Por Tabasco.

Los hechos denunciados se remontan al pasado 30 de septiembre, fecha en que Bolio Pinelo recibió llamadas telefónicas en las que la amenazaron con atentar contra ella y su familia si no abandonaba el estado.

Tras haber dado un primer aviso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán, de la que es originaria, la dirigente acudió a ratificar el proceso legal en Tabasco.

Luego de reunirse con el fiscal general del Estado, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, la líder partidista informó que la FGE ya había iniciado una carpeta de investigación de oficio.