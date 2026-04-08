Denuncia Añorve autoritarismo en fallo de SCJN

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de autorizar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial es una muestra de la construcción del Estado autoritario que Morena ha venido confeccionando desde el sexenio pasado, denunció el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños.

En declaraciones a los medios de comunicación advirtió que con este fallo, el máximo tribunal del país echa abajo una resolución que ya existía para que, por orden judicial, se pudieran congelar las cuentas y ahora se podrá hacer con la sola sospecha.

“Ya sabemos cómo funciona, igual que en Venezuela, solo por sospecha. El poder cancelar las cuentas y aplicarte sanciones es peligroso para la democracia en México, para un país de leyes y yo, con todo respeto, por supuesto, no estoy de acuerdo. El PRI nunca estará de acuerdo en crear este tipo de condiciones autoritarias para un Estado que lo hemos visto, Estado autoritario”, señaló.