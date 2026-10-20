Denuncia Ayuntamiento de Veracruz a Grupo MAS

El Ayuntamiento de Veracruz denunció penalmente al Grupo MAS, consorcio de la empresa española Acciona, responsable de la concesión del servicio de agua en la zona turística y conurbada de Veracruz-Boca del Río-Medellín.

La denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) es por posibles delitos de administración fraudulenta y fraude en grado de tentativa, acciones que podrían haber afectado los recursos públicos y a la ciudadanía.

Aunque la concesión fue otorgada a Grupo MAS, la denuncia señala pagos por 176.7 millones de pesos durante 2024 y 2025 por servicios a empresas vinculadas a la española Acciona, además de sueldos anuales de hasta 5.8 millones de pesos entre sus directivos, operaciones que se solicitó investigar.

También señala una cartera por 2 mil 660 millones de pesos que Grupo MAS pretendió cobrar a más de 82 mil familias, solicitud rechazada por el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) ante inconsistencias y falta de elementos para acreditar que esos adeudos podían ser exigidos a los usuarios.

De ese monto, más de 656 millones de pesos correspondían a “consumos no facturados”, además de detectarse cuentas con problemas de antigüedad, prescripción y recargos.

Autoridades solicitan investigar

Las autoridades municipales solicitaron investigar cómo fueron integradas esas cantidades, quiénes las autorizaron y con qué sustento se pretendía realizar su cobro.

La Dirección de Asuntos Legales del Ayuntamiento demandó peritajes contables y financieros, revisión de contratos e información fiscal para determinar posibles daños y responsabilidades.

Las autoridades pidieron sean consideradas las observaciones derivadas de auditorías del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), el cual detectó irregularidades graves en la concesión.