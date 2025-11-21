Denuncia Ceci Flores aumento de amenazas

Ceci Flores, fundadora del Colectivo Madres Buscadores de Sonora, denunció que han aumentado las amenazas en su contra en los últimos días, para exigirle que deje de exhibir la inacción de las autoridades para buscar a miles de desaparecidos.

En entrevista, mostró decenas de llamadas que ha recibido y registrado en su teléfono celular en los últimos días, en las que la han amenazado con “desaparecerla” si no deja de realizar su labor de búsqueda.

“Todos los días, el teléfono te lo podría mostrar, en estos días he tenido más amenazas que nunca, en estos días, solamente en tres días, pudieras ver mi teléfono, solamente las ladas que no tienen registrados, son puras amenazas que he recibido en todos estos días, no paran de amenazarme, no paran de decirme que ya pare con esto, que ya no siga compartiendo, que no siga visibilizando, que no siga calentando el rancho, y es demasiado, podría capturar cada una de los mensajes que estoy recibiendo de las llamadas que recibo, donde me insultan, donde me ofenden, donde me dicen que yo voy a ser la que siga siendo buscada, cuando yo les digo, pues no vas a batallar, a mí dime dónde me vas a querer buscar, y yo voy y me presento, porque yo no me ando escondiendo de nada, porque yo no le debo nada a nadie”, expresó.