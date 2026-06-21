Denuncia Cuba que EE.UU. ejerce un bloqueo total

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció que Estados Unidos ejerce un “bloqueo total” al país caribeño, “similar a uno de tipo militar”, al referirse al asedio petrolero iniciado por Washington desde enero y a las sanciones reforzadas contra empresas que mantengan negocios con el Estado isleño.

Rodríguez señaló en redes sociales que Estados Unidos mantiene un “plan de asfixia económica contra Cuba” que “incluye que empresas extranjeras no vendan piezas ni tecnologías para las termoeléctricas cubanas” e “impide que cualquier compañía en el mundo venda petróleo” a la isla.

Además, dijo, “sanciona a Cupet”, la petrolera estatal cubana que se dedica a la extracción, refinamiento y producción de crudo en la isla y que, según Washington, incluye activos clave que fueron “expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses”.

El pasado 1 de mayo, el presidente de EU, Donald Trump, estableció una Orden Ejecutiva mediante la cual amenaza con sanciones a entidades extranjeras que operen en sectores vitales de energía, defensa, minería y servicios financieros en la nación caribeña.

Además, incluye la prohibición de entrada al territorio estadounidense a personas extranjeras que hayan mantenido o mantengan relaciones con entidades gubernamentales cubanas.

Motivo de ello, la minera canadiense Sherritt, con la mayor inversión extranjera en la isla, suspendió de manera inmediata su participación directa en la extracción de níquel.

Persiguen el desarrollo de la economía cubana

En este sentido, el ministro de Exteriores cubano dijo que el “diseño” de las medidas estadounidenses “persigue en detalle el desarrollo” de la economía de la isla y “la procedencia de todos sus fondos”.

Además, prosiguió Rodríguez, EU “chantajea y amenaza a los Estados que soberanamente mantienen acuerdos de cooperación con Cuba en materia de salud”.