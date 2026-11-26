La diputada local de Hidalgo por el PT, Orquídea “Kitty” Larragoiti Osorio, en el marco de las actividades por el 25N y los 16 Días de Activismo que se realizan en el Congreso local, denunció públicamente haber sido víctima de abuso sexual por parte de quien identificó como comisionado nacional y diputado federal de su partido.

La legisladora explicó que la presunta agresión ocurrió hace aproximadamente dos meses y medio, durante una reunión de trabajo. Al tomar la palabra en el evento, expresó: “… Hoy quiero hacer una denuncia pública porque hace dos meses y medio, aproximadamente, sufrí una situación humillante, denigrante y violenta por parte del comisionado nacional de mi partido aquí en Hidalgo y diputado federal. Sufrí abuso sexual”.

Señaló que quiere ser la última persona violentada por el presunto agresor. Afirmó que su decisión responde a la congruencia con su labor legislativa, ya que hace una semana presentó una iniciativa sobre el acoso sexual durante las prácticas profesionales y el servicio social, por lo que consideró que no podía quedarse callada.