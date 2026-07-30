Denuncia gobernadora la filtración de audios

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que presentó una denuncia contra quienes resulten responsables de difundir los audios donde se le escucha hablar sobre su visa e intermediarios presuntamente del FBI y acusó a su antecesor en la gubernatura, Jaime Bonilla, de ponerle una emboscada para grabar dicho material haciéndole creer que le ayudaría a recuperar el documento.

La gobernadora bajacaliforniana señaló que no puede revelar la identidad del asesor que le envió Jaime Bonilla porque ya presentó la denuncia —sin mencionar ante qué autoridad—, la cual va dirigida a los delitos que la autoridad determine, pues acusa que buscaron intimidarla y la violentaron al encontrarse sola, sin abogado o una persona que le explicara de qué le hablaban en ese momento.

Marina del Pilar sostuvo que sus conversaciones solo se tratan de pláticas para recuperar la visa que Estados Unidos le canceló a ella y a su entonces esposo Carlos Torres en mayo de 2025, sin supuestamente explicaciones de por medio. No obstante, su pasado lleno de rencillas con Jaime Bonilla se hizo presente en esta situación, ya que Ávila Olmeda aseguró que él fue quien le puso una trampa al aceptar su ayuda para recuperar el documento que le permite viajar al país vecino.

Pese a rencillas, confió en Jaime Bonilla

Cabe destacar que la gobernadora arrastra con su excompañero de partido una enemistad que data de 2022 tras la cancelación de un contrato de 40 mil millones de pesos con la empresa Next Energy para construir una planta fotovoltaica que no tenía permisos federales y, aunque ha habido treguas temporales, el hecho de que su visa hizo que la enemistad volviera a estos dos personajes.

Respecto a la parte de los audios donde se le escucha mencionar estar dispuesta a dar información de las mesas de Seguridad, Marina del Pilar argumentó que es información que se comparte dentro del marco legal, porque es información de que se trata en mesas de seguridad binacionales donde se ven temas como la incidencia delictiva, delitos del fuero común, robos, homicidios, etcétera.

Asegura que el ofrecimiento de otorgar información de seguridad no se liga al tema de la visa, pero que el audio fue grabado con el propósito de publicar fragmentos y descontextualizar lo que se le oye decir.