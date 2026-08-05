Denuncia Maru Campos Galván amenazas de muerte

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, afirmó desde el municipio de Hidalgo del Parral, que ha recibido amenazas en contra de ella, sus bienes y su familia por parte del Gobierno Federal.

Lo anterior, luego de que en entrevista aseguró que el caso en su contra por el tema de los agentes norteamericanos que murieron en Chihuahua en meses atrás había sido guardado por la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, no descarta que este sea usado en otras ocasiones.

“Todos estamos sujetos a la persecución, ya se dio en mi caso, cuando vieron que estaba mucha gente despertando en el país decidieron guardar el caso. Un rato, porque estoy segura de que van a volver a través de la FGR a perseguir a Maru Campos. Tengo ya varias amenazas de manera escrita y varias situaciones que han sucedido en contra de mi persona, en contra de mis bienes, en contra de mi familia y van a seguir”, dijo Campos Galván.

Seguiré defendiendo Chihuahua

En ese sentido, la mandataria aseguró que no tiene miedo y seguirá defendiendo Chihuahua, ya que, dijo, es su tarea y su trabajo.

Sobre las amenazas, comentó que no se trata de dichos o mensajes, sino de oficios donde aseguró, se tratan de vulnerar los derechos que tiene la gobernadora, aunque no profundizó en cuáles.