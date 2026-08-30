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NacionalNación

Denuncia MC persecuciones políticas en cinco estados

Agosto 30 del 2026
Dante Delgado Rannauro. Cortesía
Dante Delgado Rannauro. Cortesía

El fundador del Partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, acusó a Morena de llevar a cabo persecuciones políticas y ataques en contra de sus alcaldes, diputados y liderazgos en distintos estados del país.

El político denunció persecuciones y encarcelamientos de integrantes de MC en los estados de Veracruz, Puebla, Nayarit, Tabasco y Campeche.

De entrada, se lanzó contra la gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nahle García, a quien señaló de usar la justicia como instrumento personal y político para perseguir adversarios, intimidar voces críticas y proteger a quienes forman parte de su grupo.

Reveló que diez de sus candidaturas denunciaron amenazas en su contra; y recordó el asesinato de Avisack Douglas, candidata en Juan Rodríguez Clara.

Y lamentó que el pasado 5 de agosto, el Congreso retirara el fuero a Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y a Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, ambos de MC.

“Morena tiene todo el poder. La presidencia de la República, el gobierno del estado, el poder legislativo, el poder judicial y el partido mayoritario. Y no tienen límite para abusar de ese poder”, acusó.

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