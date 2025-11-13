Denuncia PAN ante el IEES a Imelda Castro

La senadora de Morena, Imelda Castro Castro, fue denunciada ante el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (IEES) por incurrir en actos anticipados de campaña, promoción de su personalidad y por uso indebido de recursos públicos.

Wendy Barajas Cortés, presidenta del comité estatal del Partido Acción Nacional (PAN) presentó la queja formal, por considerar que en Sinaloa nadie debe creer que está por encima de la ley, por lo que consideró que Morena confunde el servicio público con la promoción personal de sus actores.

La dirigente panista esgrimió que mientras los ciudadanos enfrentan la inseguridad, el desempleo y la falta de apoyos, la senadora de la República, Castro Castro, gasta recursos en la promoción de su imagen política.

Barajas Cortés entregó la denuncia respectiva acompañada de diversas evidencias, como fotografías, videos que documentan más de cien bardas, 120 eventos y ciento de publicaciones utilizadas para posesionar su nombre e imagen de legisladora morenista, lo que se considera una campaña anticipada rumbo a la gobernatura del estado en 2027.