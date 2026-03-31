Denuncia PAN ante FGR huachicol marítimo

El PAN presentó ayer lunes una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables por la probable comisión de delitos contra el medio ambiente derivados del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, con afectaciones directas en Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

La querella se basa en que, por acción u omisión, funcionarios de Pemex hayan permitido, tolerado o encubierto los hechos que derivaron en el derrame tóxico a las aguas mexicanas.

La coordinadora de Medio Ambiente del CEN PAN, Priscila Vera Hernández, precisó que este tipo de delitos penales pueden tener una sanción de uno a nueve años de prisión, pero puede tener agravantes si se comprueba la negligencia de “huachicol marítimo” de petróleo, lo cual eleva la pena hasta 20 años de prisión.

Federico Döring Casar, diputado federal y vocero del GPPAN, dijo que se denuncia a quien haya incurrido en fallas de supervisión, mantenimiento, operación o contención de instalaciones relacionadas con hidrocarburos.

Añadió que la mandataria ha preferido hablar de los costos de regidores y congresos locales que atender el derrame y la tragedia ecológica en el Golfo de México “que provocó su Gobierno, que provocaron sus funcionarios corruptos de Pemex y la falta de mantenimiento en los ductos”.

Acusan complicidad

Daniel Chimal García, diputado federal del PAN, sostuvo que “una vez más, nos damos cuenta cómo el narco gobierno de Morena está siendo cómplice de una catástrofe medioambiental de gran magnitud”.

Chimal recordó que miles de kilómetros de costa desde Tabasco hasta Tamaulipas son los afectados. “No vamos a permitir que el Gobierno trate de encubrir este trágico hecho ambiental”.

Piden investigación

Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal del PAN, abundó sobre la importancia de que se lleve a cabo una investigación hasta las últimas consecuencias.

“Ya va prácticamente un mes y no se han dado a conocer los motivos exactos de este derrame; estamos enmarcando esta denuncia en el artículo 314 a 320 del Código Federal que habla de delitos de carácter ambiental en contra de autoridades de Pemex y Profepa por su omisión”, agregó.