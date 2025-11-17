Denuncia PAN violencia del Estado en manifestación

El presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, condenó enérgicamente “la respuesta violenta del Estado contra las y los jóvenes que se manifestaron en distintas ciudades del país”. En un comunicado, aseguró que la represión confirma el miedo del oficialismo ante una generación que ya despertó.

“Lo que vimos en las calles es esperanza pura. Miles de jóvenes que ya no aceptan vivir con miedo ni bajo un gobierno que les miente todos los días. Esa generación no se va a dejar callar, está lista para defender a México”, expresó.

Romero Herrera afirmó que la violencia ejercida contra manifestantes pacíficos revela el verdadero rostro del régimen. “En lugar de escucharlos, el gobierno respondió con violencia y gas. Eso no es conducción democrática, es autoritarismo”, advirtió.

Romero Herrera reiteró que las y los jóvenes salieron a las calles cansados de la inseguridad y del autoritarismo.

Añadió que el PAN las y los acompañará para defender los valores fundamentales del relanzamiento del partido: Patria, Familia y Libertad.

“La juventud exige vivir en un México sin miedo, sin persecución, sin censura ”, afirmó.