La periodista veracruzana, Yareth de León del Ángel, denunció amenazas de muerte en su contra y de su familia.

En un video difundido en sus redes sociales, la comunicadora que opera en la región norte de Panúco, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de minimizar su denuncia y no actuar ante el riesgo que enfrenta.

Por ello, solicitó la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García para que se investiguen las amenazas, se garantice su seguridad y se otorguen medidas de protección para ella y sus familiares.

La reportera informó que presentó una denuncia ante la FGE, registrada en la carpeta de investigación 127/2026, pero denunció que hasta ahora no ha recibido una respuesta adecuada y que las autoridades han minimizado la gravedad de los hechos.

Además, reveló que durante la administración municipal de Óscar Guzmán de Paz le informó que recibía amenazas telefónicas en las que advertían que atentarían contra su vida, sin embargo, el entonces alcalde -según su relato- le pidió guardar silencio.