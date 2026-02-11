Denuncia Petro plan para atentar en su contra

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo este martes dos graves denuncias que revelan el actual clima político de violencia en el país, a un par de meses de la elección del candidato que lo sucederá en el poder.

Petro aseguró en un Consejo de Ministros, que llevó a cabo en Montería -a unos 725 kilómetros al norte de Bogotá, zona azotada por inundaciones- que retrasó su llegada del lunes a esa capital por cuenta de un supuesto plan para atentar en su contra.

Asimismo, dijo que se puso al descubierto una trama para sembrar drogas en el vehículo oficial en el que se movilizaba, que tenía la intención de afectar su reunión del pasado 3 de febrero con Donald Trump en Washington.

“Tengo que confesar que vengo en dos días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten, por eso anoche no pude llegar dos horas porque no podía aterrizar en donde dije que había que aterrizar”, afirmó el mandatario, durante el Consejo de Ministros, transmitido en la tarde de este martes por canales de divulgación de Presidencia.

Petro aseguró que se descubrió que había una amenaza para atacar con disparos el helicóptero en el que se movilizaba y que debía aterrizar en la víspera en Montería, razón por la cual su equipo de seguridad cambió la ruta de llegada a esa ciudad.

“Entonces cogimos el mar abierto cuatro horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué y vengo así”, informó.

El jefe de Estado dijo además que un general de la Policía, del que no dio su nombre, tenía el propósito de hacer un montaje en su contra, mediante la siembra de drogas en el vehículo oficial que lo transporta, con el propósito de sabotear su reunión con Trump.